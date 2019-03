Το συγκινητικό βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Θανάση Γιαννακόπουλο

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του μικρότερου αδερφού του Κώστα, αλλά και του μεγαλύτερου αδερφού του, Παύλου, ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τους τελευταίους δύο μήνες στο νοσοκομείο, έφυγε απ’ τη ζωή. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Θανάση Γιαννακόπουλο έφτιαξε ένα ανατριχιαστικό βίντεο για να τον τιμήσει.

Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος μαζί με τους αδερφούς του έκαναν τον Παναθηναϊκό «Αυτοκράτορα» και τον έφεραν στο επίπεδο να κερδίζει έξι ευρωπαϊκούς τίτλους!

Από το 1992 υπήρξε συνιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ μαζί με τον αδερφό του Παύλο, ενώ το 2012 παρέδωσε την διοίκηση στον γιο του αδερφού του, Δημήτρη.

Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας οι οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες, ενώ ο ίδιος ο Θανάσης Γιαννακόπουλος είχε ζητήσει το 2015, μπροστά στους οπαδούς του ΠΑΟ στο ΟΑΚΑ, όταν πεθάνει να ταφεί με τη σημαία του Παναθηναϊκού.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Θανάση.

May your soul rest in peace our beloved Thanasis.#paobc #RIP pic.twitter.com/yzplP8Eidn

