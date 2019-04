Το ‘πε και το ‘κανε! Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς στην Ε.Ε.

Η έγκριση των δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι η είδηση που έρχεται από την δυτικότερη ήπειρο και πιο συγκεκριμένα από το ιδιωτικό λογαριασμό του Αμερικάνου στο Twitter.

O Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε και επίσημα ότι εγκρίνει την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Η αξία των προϊόντων που θα υποστούν επιπλέον, φόρους μετά την απόφαση του προέδρου της Αμερικής ανέρχεται στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πάρα ταύτα μέσω της ανάρτησης του στο Twitter κάνει γνωστό πως θα επιβληθούν δασμοί στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Ε.Ε δεν θα επωφελείται πια από τις ΗΠΑ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου διαπιστώνει ότι οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Airbus έχουν επηρεάσει δυσμενώς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα θέσουν τώρα τιμολόγια στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια των προϊόντων της Ε.Ε! Η Ε.Ε επωφελήθηκε από τις ΗΠΑ για το εμπόριο εδώ και πολλά χρόνια. Θα σταματήσει σύντομα!

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2019