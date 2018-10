Το καλύτερο νησί της Ευρώπης είναι στην Ελλάδα!

LIKE US ON FACEBOOK

Ποιο είναι το καλύτερο νησί της Ευρώπης; Είναι ελληνικό και η χαρά μας δεν κρύβεται! Μπορεί να μαντέψεις ποιο είναι;

Όχι, δεν είναι η Σαντορίνη, αν αυτή ήταν η πρώτη σου σκέψη. Το καλύτερο νησί της Ευρώπης είναι η Μύκονος, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 5 μοναδικά και κορυφαία ευρωπαϊκά νησιά, στα Readers’ Choice Awards 2018 στην κατηγορία «The best islands in the World», που διοργανώθηκαν απ’ το παγκοσμίως διακεκριμένο περιοδικό Condé Nast Traveler.

Είναι μια μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα, διάκριση που μας αξίζει! Στα βραβεία Readers’ Choice Award οι αναγνώστες ψηφίζουν και αποφασίζουν! Φέτος, οι 429.000 αναγνώστες από όλο τον κόσμο ψήφισαν και στην κατηγορία «The best islands in the World» αναδείχθηκαν τα 30 καλύτερα νησιά ανά γεωγραφική περιοχή ως εξής:

Τα 5 καλύτερα της Ασίας, της Αυστραλίας & Νότιου Ειρηνικού, της Καραϊβικής & Ατλαντικού, της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Και η Μύκονος κατέλαβε την πρώτη θέση ως το καλύτερο νησί στην Ευρώπη και μπήκε μέσα στα 30 καλύτερα νησιά του κόσμου! Και οι αναγνώστες από όλο τον κόσμο, όπως φαίνεται λατρεύουν το νησί των Ανέμων!

Στο σχετικό αφιέρωμα που υπήρχε για τη Μύκονο, επισημάνθηκε πόσο σημαντική και μοναδική είναι η εμπειρία του ταξιδιώτη να έχει μια καλύτερη αίσθηση της τοπικής ζωής και των ντόπιων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς μετά τη νέα σημαντική διάκριση για το νησί δήλωσε:

«Εμείς συνεχίζουμε συστηματικά και μεθοδικά τις στοχευμένες προωθητικές μας ενέργειες για την προβολή του νησιού, σε όλο τον κόσμο. Χτίζουμε ισχυρές σχέσεις με τις κορυφαίες τουριστικές αγορές παγκοσμίως, προβάλλοντας το μοναδικό τουριστικό προϊόν της Μυκόνου. Στόχος μας είναι η εδραίωση της Μυκόνου ως κορυφαίου παγκόσμιου τουριστικού προορισμού».

Η διάκριση αυτή στα Readers’ Choice Awards 2018 επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά και φυσικά ότι οι προσπάθειες όλων όσων συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια πιάνουν τόπo. Ενώ πάνω από όλα, αποτελεί μια ακόμα επιβράβευση για τις υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες που παρέχουν οι Μυκονιάτες, καθώς και για το μοναδικής ομορφιάς μυκονιάτικο τοπίο

Διαβάστε επίσης:

Photo: unsplash/Alex Korolkoff