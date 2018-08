Το Ισραήλ χτύπησε 140 στόχους στη Γάζα ως απάντηση στους 150 πυραύλους της Χαμάς

«Τα μαχητικά αεροσκάφη των ισραηλινών δυνάμεων στόχευσαν πάνω από 20 περιοχές της Χαμάς. Μεταξύ των στοχευόμενων περιοχών ήταν και μια εγκατάσταση κατασκευής και αποθήκευσης όπλων, ένα συγκρότημα που χρησιμοποιούνταν απ’ τη ναυτική δύναμη της Χαμάς και ένα στρατιωτικό συγκρότημα που χρησιμοποιήθηκε για πειράματα εκτόξευσης πυραύλων», ανέφεραν οι ισραηλινές δυνάμεις το πρωί της Πέμπτης, σχετικά με το ότι το Ισραήλ χτύπησε στη Γάζα.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από δώδεκα τραυματίστηκαν κατά τις ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με το Wafa News.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι αναγκάστηκε ν’ ανταποκριθεί στη συνεχιζόμενη πυρκαγιά από πυραύλους που προήλθε από τη Λωρίδα της Γάζας.

Την Τετάρτη και νωρίς την Πέμπτη, η Χαμάς πυροδότησε πάνω από 150 πυραύλους στο νότιο Ισραήλ, με τους Ισραηλινούς ν’ απαντούν αρχικά με 12 επιδρομές σε θέσεις της παλαιστινιακής παραστρατιωτικής οργάνωσης. Στη συνέχεια ακολούθησαν περισσότερες επιδρομές μετά την αποτυχία της Χαμάς να σταματήσει τις επιθέσεις απ’ το Ισραήλ.

«Επιπλέον, έγιναν στόχος πέντε στρατόπεδα εκπαίδευσης καθώς και μια κύρια αποθήκη και σημείο συνάντησης που χρησιμοποιούν οι ανώτεροι διοικητές», δήλωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις. «Μέχρι στιγμής έχουν στοχευθεί πάνω από 140 στρατηγικές στρατιωτικές θέσεις της Χαμάς».

Το IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) παραμένει σε υψηλό επίπεδο συναγερμού και είναι έτοιμο για μια σειρά από σενάρια. «Η Χαμάς είναι υπεύθυνη και αντιμετωπίζει τις συνέπειες απ’ τα τρέχοντα γεγονότα», επανέλαβε ο στρατός.

Escalation between #Hamas & #Israel continues.

🔺 Approx. 150 rockets launched from Gaza at Israel

🔺 Iron Dome intercepted 25 launches

🔺 IAF conducted approx. 140 targeted strikes against Hamas assets. Including the first hot interception of a rocket launching terror cell. pic.twitter.com/steiNfBKmR

— LTC (R) Peter Lerner (@LTCPeterLerner) August 9, 2018