Το HOME Project χορηγεί 18 υποτροφίες σε παιδιά πρόσφυγες. Ο διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός The HOME Project (www.homeproject.org) που προσφέρει στέγαση και εργασία σε παιδιά και νέους πρόσφυγες, που βρίσκονται στην Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης, ανακοίνωσε μια πρωτοποριακή κίνηση να χορηγήσει 18 πλήρους φοίτησης υποτροφίες στο American Community School (ACS Athens) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η Σοφία Κουβελάκη, Εκτελεστική Διευθύντρια του Τhe HOME Project, δήλωσε πως το ίδρυμα Shapiro «συνεχίζει την πολυδιάστατη και ουσιαστική στήριξη του στον οργανισμό μας, και εμείς δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε για μια ακόμα φορά, την χαρά αλλά και τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία».

Η χορηγία των 18 υποτροφιών είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, καθώς η μόρφωση αυτών των παιδιών αποτελεί βασικό πυλώνα των δράσεων μας, εξίσου σημαντικό με την ασφαλή στέγαση και την παροχή των απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών. Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά την οικογένεια Shapiro για την γενναιοδωρία της και τη στήριξη που μας παρέχει στην επίτευξη των στόχων μας

Το ΑCS Athens είναι ένα K-12 διεθνές σχολείο το οποίο ακολουθεί την Αμερικάνικη εκπαιδευτική φιλοσοφία, αρχές και αξίες.

Σύμφωνα με τον Δρα. Γιαλαμά, Πρόεδρο του ACS Athens, «σήμερα περισσότερο από ποτέ, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα οφείλουν να προετοιμάζουν τους μαθητές τους να μετατρέπουν την κοινωνία ως αρχιτέκτονες της δικής τους μάθησης , οδηγούμενοι από ήθος».

Το ACS Athens αναπτύσσει και καινοτόμα προγράμματα που υπηρετούν την ανθρωπότητα. Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι το πρόγραμμα Youth to Youth, το οποίο ξεκίνησε το 2015. Μέσα στα χρόνια, έχει προσφέρει εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες. Το 2016, το ACS Athens και το The ΗΟΜΕ Project ανέπτυξαν μια ουσιαστική συνεργασία.

Η συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα Youth to Youth του ACS Athens αποτελεί πολύτιμο μέρος της αποστολής του προγράμματος του The HOME Project για την παροχή ολιστικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες. Από το 2016, το πρόγραμμα Youth to Youth έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στα παιδιά του προγράμματος του The HOME Project.