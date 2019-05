Τι βρήκε δύτης στο βαθύτερο γνωστό σημείο της γης;

Τι βρήκε ο δύτης στο βαθύτερο γνωστό σημείο της γης; Μια πλαστική σακούλα και περιτυλίγματα γλυκισμάτων. Ο λόγος για τον Βίκτορ Βεσκόβο, συνταξιούχο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και σήμερα επενδυτή, ο οποίος έφθασε σε βάθος 10.927 μέτρων, στην Άβυσσο του Τσάλεντζερ, το βαθύτερο γνωστό σημείο της Γης.

Φτάνοντας σ’ αυτό το σημείο έσπασε κατά περίπου 15 μέτρα το προηγούμενο ρεκόρ κατάδυσης το 1960 (10.912 μέτρα από τον Αμερικανό ωκεανογράφο Ντον Γουόλς και τον Ελβετό συνάδελφό του Ζακ Πικάρ).

