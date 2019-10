Θρίλερ με το Brexit: O Τζόνσον έστειλε στις Βρυξέλλες ανυπόγραφη επιστολή

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το θρίλερ με το Brexit, καθώς ο Τζόνσον έστειλε ανυπόγραφη επιστολή στον Ντόναλντ Τουσκ όπου ναι μεν του ζητάει μια νέα αναβολή του Brexit, αλλά στη δεύτερη επιστολή του αναφέρει ότι δεν επιθυμεί αυτή την αναβολή, σύμφωνα με όσα δήλωσε μια κυβερνητική πηγή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ήταν υποχρεωμένος απ’ την τροπολογία που ψήφισε η βρετανική Βουλή τον προηγούμενο μήνα, να ζητήσει από την ΕΕ παράταση του Brexit έως και τις 31 Ιανουαρίου, καθώς οι βουλευτές το Σάββατο δεν υπερψήφισαν την προσπάθεια του να περάσει τη συμφωνία του για το διαζύγιο με την ΕΕ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε κυβερνητική πηγή αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Τζόνσον έστειλε συνολικά τρεις επιστολές στον Τουσκ. Συγκεκριμένα, έστειλε ένα αντίγραφο του κειμένου του νόμου Μπεν, ένα διαβιβαστικό σημείωμα από τον αντιπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια τρίτη επιστολή στην οποία αναφέρει ότι δεν θέλει μια αναβολή.

Χαρακτηριστικά, ο Τζόνσον στην τρίτη του επιστολή, την οποία δημοσίευσε στο Twitter ο ανταποκριτής της Financial Times στις Βρυξέλλες, αναφέρει: «Κατέστησα σαφές από τότε που ανέλαβα πρωθυπουργός και κατέστησα σαφές ξανά σήμερα στο Κοινοβούλιο την άποψή μου και τη θέση της κυβέρνησης ότι μια νέα παράταση θα βλάψει τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ευρωπαίων εταίρων μας και τη μεταξύ μας σχέση».

Μάλιστα, ο Βρετανός πρωθυπουργός αναφέρει ότι είναι σίγουρος πως η διαδικασία έγκρισης της νομοθεσίας για το Brexit από τη βρετανική Βουλή θα ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου.

If our Prime Minister can break the rule of law then basically anybody can. It’s the road to anarchy and lawlessness. It’s straight out of the Trump rulebook and Boris Johnson must be stopped. https://t.co/ZJQkqsvUp8 https://t.co/V8vAMjm18K

— David Lammy (@DavidLammy) October 19, 2019