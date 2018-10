Θρίλερ για το εάν τελικά επέβαινε στο ελικόπτερο η κόρη του ιδιοκτήτη της Λέστερ

Στο ελικόπτερο του ιδιοκτήτη της Λέστερ, το οποίο συνετρίβη λίγο έξω από το King Power Stadium, το βράδυ του Σαββάτου, σε αυτό φέρεται να επέβαιναν ο ίδιος ο Βικάι Σβιβαναναπράμπα, μαζί με τέσσερις ακόμη επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι νεκροί.

Ωστόσο, τα βρετανικά Μέσα ανέφεραν νωρίτερα ότι στο ελικόπτερο επέβαινε και η κόρη του Ταϊλανδού ιδιοκτήτη της Λέστερ Σίτι, ενώ στη συνέχεια πηγές απ’ τη Λέστερ υποστήριξαν ότι η κόρη του δεν ήταν ανάμεσα στους επιβαίνοντες, σύμφωνα με τη Mirror.

Ο πρόεδρος της Λέστερ Βικά Σβιβανανπράμπα βρισκόταν μεταξύ των πέντε επιβαινόντων στο ελικόπτερο που συνετρίβη κοντά στο γήπεδο της ομάδας, ανέφερε και το Associated Press, προσθέτοντας πως σύμφωνα με πληροφορίες από το κοντινό περιβάλλον του επιχειρηματία, μαζί του βρίσκονταν και άλλοι τέσσερις επιβάτες, από τους οποίους κανείς δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του, δηλαδή μέσα σε αυτό δεν επέβαινε η κόρη του επιχειρηματία.

Ωστόσο, μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση για τη συντριβή του ελικοπτέρου, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Λέστερσαϊρ ανέφερε ότι συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να υπάρξει νέα ενημέρωση για τη συντριβή.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί εάν έχει διασωθεί κάποιο από τα πέντε άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Skynews, το ελικόπτερο απογειώθηκε, ενώ μετά από λίγα δευτερόλεπτα ο πιλότος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να συντριβεί μέσα στο πάρκινγκ του γηπέδου.

Στο ίδιο πάρκινγκ συνηθίζουν να σταθμεύουν τα μέλη του προσωπικού της αγγλικής ομάδας ποδοσφαίρου. Στον χώρο ξέσπασε φωτιά, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και μονάδες της Πυροσβεστικής.

Τη συντριβή του ελικοπτέρου κατέγραψε και το Skynews από ψηλά.

