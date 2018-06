Ερντογάν: «Ο λαός μου εμπιστεύτηκε την ευθύνη του προέδρου της Δημοκρατίας»

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο «Anadolu», το οποίο επικαλείται την Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προηγείται στις προεδρικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή με ποσοστό 53,32%, ενώ ο Ιντζέ λαμβάνει το 30,4%.

Αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές, στο 90,17% των ψήφων, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) λαμβάνει 43,1%, το CHP 22,3%, το HDP 10,64% και το Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) 11,37%.

Latest results in presidential vote in #TurkeyElections as of 10 pm:

Boxes opened: 93%

Erdogan: 52.9%

Ince: 30.6%

Demirtas: 7.9%

Aksener: 7.4%

Karamollaoglu: 0.9%

Perincek: 0.2%

Find more at https://t.co/EcC7DcnkdK and https://t.co/pCgJ7oPKXj

