Θλίψη στο μπάσκετ: Νεκρός ο Χάνεϊκατ από ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία

Την είδηση του θανάτου μεταδίδουν πηγές της αστυνομίας αλλά και ο δημοσιογράφος του CBS Radio, Μιτς Λίμπε. Σύμφωνα μ’ αυτούς, ο Χάνεϊκατ έπεσε νεκρός, όταν ενεπλάκη σε ανταλλαγή πυροβολισμών στο Σέρμαν Όουκς, στην Καλιφόρνια.

A former NBA player, reported to be Tyler Honeycutt, was killed in a shootout with cops in Sherman Oaks, California after barricading himself in an apartment. I’ll have the story throughout the morning on @1010WINS . #1010WINS ,

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διάσημος στην Ευρώπη μπασκετμπολίστας αντάλλαξε πυρά με αστυνομικούς υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες και για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο.

«Οι Ειδικές Δυνάμεις εισέβαλαν στη κατοικία και εντόπισαν έναν άντρα που δεν απαντούσε. Λίγο αργότερα το LAPD ανακοίνωσε πως ο άντρας είναι νεκρός. Οι αστυνομικοί είναι στο σημείο και και ερευνούν τις συνθήκες, περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές στο προσεχές διάστημα», σημείωνε η αναφορά των αστυνομικών αρχών του Λος Άντζελες (LAPD) στο Twitter.

UPDATE: SWAT entered the residence & located an unresponsive male. LAFD responded & pronounced the male dead at scene. Investigators from our Force Investigation Division are at scene conducting a thorough investigation and we will provide more details as they become available

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 7, 2018