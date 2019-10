Θα είναι αυτή η οριστική συμφωνία για το Brexit;

Επιτέλους, λευκός καπνός! Επιτεύχθηκε η οριστική συμφωνία για το Brexit μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και πολιτικές εξελίξεις. Ηνωμένο Βασίλειο και Ε.Ε. ήρθαν σε συμφωνία και μένουν οι υπογραφές. Οι πρώτες αντιδράσεις.

Η οριστική συμφωνία για το Brexit φαίνεται πως επιτεύχθηκε, όπως ανακοίνωσαν Μπόρις Τζόνσον και Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Πιο συγκεκριμένα, και οι δύο επισημαίνουν πως πρόκειται για μια συμφωνία που ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, μια συμφωνία δίκαιη και για την αποχώρηση της Βρετανίας αλλά και για το φλέγον ζήτημα της Ιρλανδίας και των «σκληρών συνόρων» με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ο πρωθυπουργός της βρετανικής Κυβέρνησης μετά την ανακοίνωση για οριστική συμφωνία για το Brexit, έγραψε στο Twitter, πως πρόκειται για μια εξαιρετική συμφωνία που δίνει τον έλεγχο στη Βρετανία

«Τώρα το κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το Brexit μέχρι το Σάββατο ώστε να προχωρήσουμε με άλλες προτεραιότητες που στοιχίζουν στη ζωή μας, όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η εγκληματικότητα και το περιβάλλον», σχολίασε ο Μπόρις Τζόνσον.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl

Από τη μεριά του, ο απερχόμενος Πρόεδρος της Κομισιόν, έκανε λόγο για μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία με τη Βρετανία, ενώ προέτρεψε τη Σύνοδο Κορυφής να την αποδεχθεί.

Εκεί που υπάρχει θέληση, υπάρχει και συμφωνία –έχουμε μία! Είναι μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία συμφωνία για την ΕΕ και τη Μεγάλη Βρετανία και είναι μια απόδειξη στη δέσμευσή μας να βρίσκουμε λύσεις. Προτείνω στη Σύνοδο Κορυφής να αποδεχθεί τη συμφωνία

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal – we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019