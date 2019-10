Τεράστιος Τσιτσιπάς! Κέρδισε κι απέκλεισε τον νο1 Τζόκοβιτς

Το ακατόρθωτο κατάφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς! Ο Τσιτσιπάς κέρδισε τον Τζόκοβιτς στους προημιτελικούς του ATP Masters 1000 Rolex Shanghai, με αποτέλεσμα να προκριθεί πανηγυρικά στα ημιτελικά!

Με μια απίστευτη εμφάνιση, ο Τσιτσιπάς κέρδισε τον Τζόκοβιτς με 2-1 σετ. Πρόκειται για μια απ’ τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Έλληνα τενίστα, αφού είναι η πρώτη φορά που κερδίζει το νο1 της παγκόσμιας κατάταξης!

Defending Champion: Dethroned @StefTsitsipas battles from a set down to defeat Djokovic 3-6 7-5 6-3 in Shanghai! #RolexSHMasters pic.twitter.com/qeKgLPHVit

Ο 20χρονος Ελληνας πρωταθλητής, νίκησε με 3-6, 7-5, 6-3 τον Νόβακ Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στον ημιτελικό του διεθνούς τουρνουά τένις, που φιλοξενείται στην Σανγκάη.

O Tζόκοβιτς προηγήθηκε με 3-0 και κατάφερε να κλείσει το σετ με 6-3.

Όμως, ο ο 20χρονος Τσιτσιπάς, άρχισε αποφασιστικά το δεύτερο σετ και προηγήθηκε 2-1, 3-2, 4-3, 5-4 και 6-5. Ο Έλληνας άσος «έσπασε» το σερβίς του Σέρβου και πήρε το σετ με 7-5.

Με καθαρό μυαλό, ο Στέφανος κατάφερε να οδηγήσει σε δύσκολη θέση τον κορυφαίο τενίστα του πλανήτη, προηγούμενος με 3-1 γκέιμ. Στη συνέχεια, ο Τζόκοβιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-1 κι εκεί ήταν το σημείο που εκμεταλλεύτηκε ο Στέφανος κερδίζοντας με 6-3.

Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο έχει κερδίσει όλα τα μέλη του big 3 για το 2019! Συγκεκριμένα, κατάφερε να κερδίσει τον Φέντερερ τον Ιανουάριο, τον Ναδάλ τον Μάιο και τον Τζόκοβιτς τον Οκτώβριο.

Federer in January

Nadal in May

Djokovic in October

3 victories over each member of the big 3 in 2019 for @StefTsitsipas 💪#RolexSHMasters pic.twitter.com/bfpbzcIkz3

— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019