«Τεράστιο και σοβαρό λάθος» ο θάνατος του Κασόγκι, υποστηρίζει τώρα το Ριάντ

Συγκλονισμένος παρακολουθεί όλος ο κόσμος τις εξελίξεις για τον θάνατο του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, ενώ νέες δηλώσεις από το Ριάντ δεν διευκρινίζουν για ακόμη μια φορά τι πραγματικά συνέβη.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Άντελ Αλ-Τζουμπέιρ δήλωσε την Κυριακή ότι ο θάνατος του Τζαμάλ Κασόγκι μέσα στο προξενείο του βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη ήταν «τεράστιο και σοβαρό λάθος».

Ο ίδιος, δεσμεύτηκε στην οικογένεια του δημοσιογράφου ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν, σημειώνοντας ακόμη ότι «δεν γνωρίζει πού βρίσκεται η σορός του».

«Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Είναι μια φρικτή τραγωδία. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του. Νιώθουμε τον πόνο της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλ-Τζουμπέιρ σε συνέντευξη που παραχώρησε από το Ριάντ στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ενώ πρόσθεσε ότι:

Δυστυχώς, έγινε ένα τεράστιο και σοβαρό λάθος και διαβεβαιώνω την οικογένειά του ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν γι αυτό

Σύμφωνα με τον ίδιο το Ριάντ, «δεν γνωρίζει πού βρίσκεται η σορός» του Κασόγκι, ενώ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Ριάντ «θα ξεπεράσουν» την υπόθεση αυτή.

Παράλληλα, ο Αλ-Τζουμπέιρ, σημείωσε ότι ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν «δεν είχε ενημερωθεί» για την επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς την άδεια των αρχών, ενώ ο βασιλιάς Σαλμάν, σύμφωνα με τον ίδιο «είναι αποφασισμένος οι υπεύθυνοι» για τον θάνατο του δημοσιογράφου «να λογοδοτήσουν».

Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir on Jamal Khashoggi: «We want to make sure that we know what happened and we want to make sure that those responsible be held to account.» https://t.co/ZNhIXzUPC9 pic.twitter.com/YjrhiGzKBe

— Fox News (@FoxNews) October 21, 2018