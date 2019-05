Τεράστια νίκη για τη Σάκκαρη: Κέρδισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας της!

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Σάκκαρη, νο 51 στην παγκόσμια κατάταξη τένις, κατάφερε να κερδίσει στον τελικό του Ραμπάτ, την 27χρονη Βρετανίδα Τζοάνα Κόντα, νο 47 στον κόσμο, με 2-1 σετ.

Αναφορικά με τον αγώνα, η 23χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε αρκετά εύκολα στο πρώτο σετ με 6-2 απ’ την Βρετανίδα αντίπαλό της, ωστόσο μπήκε δυναμικά στο δεύτερο σετ, το οποίο και κατέκτησε με 6-4.

Η Μαρία Σάκκαρη έπαιξε το ίδιο καλά και στο τρίτο σετ, όπου πέτυχε και μπρέικ στο 2-1 και στο 4-1. Κατάφερε να κατακτήσει αυτό το σετ με 6-1 και τελικά να κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο της καριέρας της!

In English. In Greek. A 😁 in all languages.

Σημειώνεται ότι η Σάκκαρη αναμένεται ν’ ανέβει πλέον στο νούμερο 39 της παγκόσμιας κατάταξης τένις, απ’ το νούμερο 51 στο οποίο βρισκόταν μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, είναι σημαντικό ν’ αναφερθεί ότι η Ελληνίδα τενίστρια έφτασε στον τελικό του Open στο Μαρόκο, χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ στη διοργάνωση, ενώ αυτός είναι μόλις ο δεύτερος τελικός της ίδιας μετά από εκείνον στο Σαν Χοσέ, τον Ιούλιο του 2018.

First title FEELS 🥳@mariasakkari recovers from trailing a set and a break to defeat Johanna Konta 2-6, 6-4, 6-1 and win her first career WTA singles title at #WTARabat. pic.twitter.com/JzYp8Yk2MN

— WTA (@WTA) May 4, 2019