Ταϊλάνδη: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για σήμερα | Στο νοσοκομείο 4 παιδιά

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τέσσερα παιδιά κατάφεραν να διασωθούν σήμερα, πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ έχουν ήδη διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης Τσιάνγκ Ράι.

Νωρίτερα, πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορεία μετέδιδαν ότι τα παιδιά που είχαν διασωθεί έφταναν τα έξι. Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν και πλέον, στο σπήλαιο παραμένουν οκτώ παιδιά, μαζί με τον προπονητής τους.

Ο επικεφαλής της διάσωσης ανέφερε μάλιστα ότι το πρώτο παιδί βγήκε από το σπήλαιο στις 17:40 τοπική ώρα, ενώ συμπλήρωσε ότι οι διασώστες χρειάζονται «περίπου 10 ώρες» για να προετοιμαστούν για την επόμενη φάση της επιχείρησης.

Η διάσωση έχει ολοκληρωθεί για τη νύχτα (σ.σ. τοπική ώρα) και θα ξεκινήσει ξανά σε 10-20 ώρες, επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει όλο το οξυγόνο

footage taken inside #ThamLuangCave on friday shows how cramped, wet, and treacherous the journey is. fortunately, the water level has since gone down, and the rescue team is full of all-stars who are committed to getting the boys out safely. pic.twitter.com/p1vO9AG5zg

— Jacob Goldberg (@yayqe) July 8, 2018