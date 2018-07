Ταϊλάνδη: Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις των 12 παιδιών – «Ήταν θαύμα που μας βρήκαν»

Τα 12 παιδιά μπαίνοντας στην αίθουσα έγνεψαν ευχαριστώ, ενώ στη συνέχεια σε ερώτηση για το πώς αισθάνθηκαν όταν τους εντόπισαν οι Βρετανοί δύτες, αυτά δήλωσαν: «Ήταν θαύμα που μας βρήκαν».

Μιλώντας πρώτος στους δημοσιογράφους, ο αξιωματούχος γιατρός δήλωσε ότι τα παιδιά «έχουν ανακτήσει τις δυνάμεις τους», ενώ πρόσθεσε ότι:

Ανυπομονούν να φάνε σπιτικό φαγητό. Μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους και να ζήσουν μία φυσιολογική ζωή

Ο ίδιος συμπλήρωσε ακόμη ότι και η ψυχική τους κατάσταση «είναι σχετικά καλή».

Ο Ντουλ, το μόνο από τα αγόρια που μιλούσε Αγγλικά και μπορούσε να συνεννοηθεί με τους δύτες είπε ότι «ο εγκέφαλος τους λειτουργούσε πολύ αργά» όταν τους εντόπισαν.

Ο 15χρονος Πορντσάι Καμλουάν, απ’ την πλευρά του δήλωσε ότι: «Πίναμε νερό μόνο από τους σταλακτίτες», σημειώνοντας ότι για εννέα ημέρες τα παιδιά και ο προπονητής τους δεν έτρωγαν τίποτα άλλο.

Μερικά από τα παιδιά ονειρεύονταν τηγανητό ρύζι για να ξεγελάσουν την πείνα τους, ενώ τα περισσότερα προσπαθούσαν μαζί με τον προπονητή τους να βρουν μια διέξοδο σκάβοντας.

“We had only water, not food”

One of the twelve boys trapped in a flooded cave describes how they survived until rescuers found them https://t.co/kxjOi09jXF #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/sWmKtWi8qy

— BBC News (World) (@BBCWorld) July 18, 2018