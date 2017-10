Τα αποχαιρετιστήρια δώρα των ΥΠΟΙΚ στον Schäuble | Photos

Όλοι οι συμμετέχοντες λοιπόν, έγραψαν τις ευχές τους για τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών σε μια σημαία της ΕΕ.

Αυτός που μάλλον έκανε τη διαφορά ήταν ο ΥΠΟΙΚ της Σλοβακίας, Peter Kažimír, ο οποίος του δώρισε ένα 100ευρώ με…τυπωμένο το πρόσωπό του!

the very last #Eurogroup & #eurozone with #Germany FinMin Wolfgang #Schauble – believe or not it was fun to have him around. #EU #EMU #euro pic.twitter.com/VQ4udMaRyR

— SantaMartin (@_SantaMartin) October 9, 2017