Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδονησία | Συντρίμμια βρέθηκαν στη θάλασσα (Photos)

Η συντριβή αεροσκάφους στην Ινδονησία έγινε ενώ το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα της χώρας Τζακάρτα προς την Πανγκάλ Πινάν, στο νησί Μπανγκά. Τελικά, κατέπεσε στα ανοικτά των ινδονησιακών ακτών.

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων βρίσκονται ήδη στο σημείο της συντριβής και επιβεβαίωσαν ότι τα συντρίμμια που βρέθηκαν στη θάλασσα ανήκουν στο Boeing 737. Τα σωστικά συνεργεία γνωστοποίησαν ότι έχουν εντοπίσει ταυτότητες και διπλώματα οδήγησης που πιστεύεται ότι ανήκαν σε επιβάτες.

Στέλεχος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Pertamina ανακοίνωσε απ’ την πλευρά του πως σε υπεράκτια πλατφόρμα διύλισης πετρελαίου στη θάλασσα της Ιάβας βρέθηκαν συντρίμμια, τα οποία πιθανότατα ανήκουν στο μοιραίο αεροσκάφος. Ανάμεσα στα συντρίμμια είναι και καθίσματα επιβατών.

Some debris from #JT610 that reported has crashed this morning. pic.twitter.com/sWRSdGgG8n

Lion Air #Jt610 indeed has crashed into the sea, no signs of survivors. Pray for there well being pic.twitter.com/4YOAmq4YxZ

— मै योगी (@sadharan_indian) October 29, 2018