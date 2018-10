LIKE US ON FACEBOOK

Συνετρίβη έξω από το γήπεδο το ελικόπτερο του ιδιοκτήτη της Λέστερ, Βικά Σβιβανανπράμπα, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα με την Γουέστ Χαμ.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Skynews, το ελικόπτερο απογειώθηκε, ενώ μετά από λίγα δευτερόλεπτα ο πιλότος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να συντριβεί μέσα στο πάρκινγκ του γηπέδου.

Στο ίδιο πάρκινγκ συνηθίζουν να σταθμεύουν τα μέλη του προσωπικού της αγγλικής ομάδας ποδοσφαίρου. Στον χώρο ξέσπασε φωτιά, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και μονάδες της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το sdna, δεν είναι ακόμα γνωστή η ταυτότητα των όσων επέβαιναν στο ελικόπτερο, παρόλα αυτά πολλοί αναφέρουν ότι μέσα σ’ αυτό βρισκόταν ο Ταϊλανδός ιδιοκτήτης της Λέστερ, που συνήθιζε με το ελικόπτερο του να μετακινείται για να παρακολουθεί τους αγώνες της ομάδας του.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν το ελικόπτερο, να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμα και το αν υπάρχουν είτε επιζώντες είτε θύματα.

BREAKING:#Leicester A helicopter belonging to the chairman of Leicester City has crashed outside the club’s stadium in the car park. Leicestershire Police says emergency services are «aware and dealing» with an incident near Leicester City’s King Power Stadium. pic.twitter.com/joZBvXIWG4 — London 999 Feed (@999London) October 27, 2018

Leicester City FC owner’s helicopter in the car park. Watching this makes me sick. Hope they’re OK. pic.twitter.com/Hh71JxO01o — Mbz I̡̪̠̫̓̋́͐̍́͡ͅ (@MabzCiteh) October 27, 2018

We are dealing with an incident in the vicinity of the King Power Stadium. Emergency services are aware and dealing. — LeicestershirePolice (@leicspolice) October 27, 2018

