LIKE US ON FACEBOOK

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον ιδρυτή του WikiLeaks, Julian Assange, αφού ο Ισημερινός απέσυρε το άσυλο που του είχε χορηγήσει, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της χώρας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η βρετανική αστυνομία, συνελήφθη ο Assange και τελεί υπό κράτηση στον αστυνομικό σταθμό του κεντρικού Λονδίνου, «όπου και θα παραμείνει έως ότου παρουσιαστεί στο δικαστήριο, το συντομότερο δυνατό».

WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr — RT UK (@RTUKnews) April 11, 2019

Ο Julian Assange, ηλικίας 47 ετών, συνελήφθη σήμερα, Πέμπτη 11 Απριλίου, από υπαλλήλους της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, στην πρεσβεία του Εκουαδόρ, έπειτα από την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε στις 29 Ιουνίου του 2012

Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 11, 2019

Ο ιδρυτής του Wikileaks τα τελευταία χρόνια έμενε στην πρεσβεία του Ισημερινού, που του παρείχε άσυλο, για ν’ αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία, όπου οι αρχές ήθελαν να τον ανακρίνουν στο πλαίσιο έρευνας για σεξουαλική επίθεση. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, ωστόσο, ο Assange φοβάται ότι οι ΗΠΑ θα ασκήσουν δίωξη εναντίον του.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

Το WikiLeaks κατηγορεί την Κυβέρνηση του Ισημερινού για «παράνομη άρση του πολιτικού ασύλου του Assange, κατά παράβαση της διεθνούς νομοθεσίας».

Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του Assange στον χώρο της πρεσβείας του Ισημερινού, αφού η Κυβέρνηση του Ισημερινού ανακοίνωσε ότι αφαίρεσε το άσυλο που του παρείχε.

In a sovereign decision Ecuador withdrew the asylum status to Julian Assange after his repeated violations to international conventions and daily-life protocols. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/pZsDsYNI0B — Lenín Moreno (@Lenin) April 11, 2019

​Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένο Βασιλείου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Moreno για τη συνεργασία, διαβεβαιώνοντας ότι ο Assange θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς «κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο».

Το τελευταίο διάστημα ήταν έτσι κι αλλιώς τεταμένες οι σχέσεις του Assange με τον Ισημερινό. To υπουργείο Εξωτερικών του Ισημερινού έκρινε ότι ο ιδρυτής του WikiLeaks επέδειξε «αχαριστία και έλλειψη σεβασμού», παρά το γεγονός ότι η χώρα του παρέχει άσυλο στην πρεσβεία της στο Λονδίνο από το 2012.

Διαβάστε τι είχε γίνει πριν ένα χρόνο με την υπόθεση Assange και γιατί του είχαν κόψει το Ίντερνετ: