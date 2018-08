Συναγερμός για πυροβολισμούς στον Καναδά | Τουλάχιστον 4 νεκροί

Οι πυροβολισμοί στον Καναδά έχουν σημάνει συναγερμό. Το περιστατικό λαμβάνει χώρα αυτή την στιγμή στην πόλη Fredericton και πιο συγκεκριμένα στον δρόμο Brookside Drive. Η αστυνομία αναφέρει ότι υπάρχουν «αρκετοί νεκροί», ενώ τα διεθνή Μέσα τονίζουν ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους.

Η αστυνομία δήλωσε ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, η οποία καλεί τους κατοίκους να «μείνουν κλειδωμένοι στα σπίτια τους».

Η ενημέρωση της αστυνομίας μέσω twitter είναι η εξής:

Αυτή την ώρα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως υπάρχουν αρκετοί νεκροί. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν όταν μπορέσουμε. Σας παρακαλώ να αποφεύγετε την περιοχή μεταξύ Brookside Drive και Main and Ring Road

— Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018