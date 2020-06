Super League: Οι αγώνες-κλειδιά των play off και play out

LIKE US ON FACEBOOK

Η Super League επέστρεψε στη δράση με την πρώτη αγωνιστική των play off και play out. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δεύτερη θέση των play off που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και στη μάχη που γίνεται στα play out για την αποφυγή του υποβιβασμού.

O ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση και θα παλέψουν ως το τέλος για το εισιτήριο του Champions League. Μετά την εντός έδρας ήττα με 0-1 από τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ θα δώσει νέο ντέρμπι το Σάββατο, στις 21:30, στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 στην πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό και την Κυριακή, στις 19:15, θα αντιμετωπίσει, στο Ηράκλειο, τον ΟΦΗ. Την ίδια μέρα, στις 21:30, θα γίνει και ο αγώνας του πρωτοπόρου Ολυμπιακού με τον Άρη, στο Καραϊσκάκη.

Στην Τούμπα το πρώτο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ

Καθοριστικής σημασίας στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ για το Champions League θα είναι τα αποτελέσματα στα 2 μεταξύ τους ντέρμπι. Το πρώτο θα διεξαχθεί στην 5η αγωνιστική στην Τούμπα και το δεύτερο θα γίνει στην προτελευταία 9η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ.

Στα play out απομένουν έξι αγωνιστικές και τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ουρά της βαθμολογίας. Τρεις ομάδες παλεύουν για να αποφύγουν την τελευταία θέση του απευθείας υποβιβασμού και την προτελευταία που οδηγεί σε αγώνες μπαράζ με την ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση της Super League 2.

Η Ξάνθη έχει 18 βαθμούς και 1 ματς λιγότερο (με τον Ατρόμητο που αναβλήθηκε στην πρεμιέρα). Ο Παναιτωλικός ακολουθεί με 17 βαθμούς και τελευταίος είναι ο Πανιώνιος με 14 πόντους. Στα play out δεν θα γίνουν δύο γύροι. Οι ομάδες που τερμάτισαν στην κανονική περίοδο από την 7η έως την 10η θέση θα δώσουν από 4 παιχνίδια εντός έδρας και οι υπόλοιπες από 3.

Τα τρία παιχνίδια που θα κρίνουν τον υποβιβασμό

Η πρώτη αναμέτρηση, μεταξύ των ομάδων που παλεύουν για να σωθούν, θα γίνει στην 3η αγωνιστική, ανάμεσα στην Ξάνθη και τον Παναιτωλικό, στα Πηγάδια. Ο Πανιώνιος έχει το πλεονέκτημα ότι θα δώσει στην Νέα Σμύρνη και τα 2 παιχνίδια με τις ομάδες που κινδυνεύουν. Θα υποδεχτεί την Ξάνθη, στην 4η αγωνιστική και τον Παναιτωλικό, στην 6η αγωνιστική. Είναι πιθανό το παιχνίδι Πανιώνιος-Παναιτωλικός στην προτελευταία αγωνιστική των play out να κρίνει τον υποβιβασμό.

