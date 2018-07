Τέλος στη διαμάχη του με το ΝΑΤΟ έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου μετά τις φήμες για αποχώρηση των ΗΠΑ απ’ το ΝΑΤΟ.

Ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε πως οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στις αμυντικές δαπάνες της Συμμαχίας, κάτι που ήταν και ο βασικός λόγος των επιθέσεων και απειλών του Προέδρου των ΗΠΑ προς τα υπόλοιπα κράτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για την ισχυρή δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ ενώ ανέφερε πως έγινε μια “τρομερή πρόοδος” και οι χώρες δεσμεύτηκαν ότι θα αυξήσουν τη συμμετοχή τους στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ κατά 33 δισ. δολάρια.

Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, η συμμετοχή τους «εκτοξεύθηκε σαν διαστημόπλοιο». Ερωτηθείς αν απείλησε με αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμμαχία, ο Ντ. Τραμπ απάντησε πως «τους είπα ότι θα ήμουν πολύ δυσαρεστημένος αν δεν αναλάμβαναν ουσιαστικά τις δεσμεύσεις τους».

Νωρίτερα, το Γερμανικό Πρακτορείο μετέδιδε πως βρίσκεται στον “αέρα” η Σύνοδος Κορυφή του ΝΑΤΟ, καθώς ο Ντόλαντ Τραμπ απειλούσε με αποχώρηση των ΗΠΑ απ’ το ΝΑΤΟ λόγω των χαμηλών αμυντικών δαπανών πολλών κρατών συμμάχων. Ωστόσο, οι απειλές αυτές διαψεύστηκαν από το Reuters το οποίο ανέφερε πως ο Τραμπ δεν απείλησε με αποχώρηση αλλά χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά των Συμμάχων.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ζήτησε να διπλασιαστεί ο διπλάσιος στόχος των αμυντικών δαπανών από το 2% στο 4% του ΑΕΠ, ενώ εξαπέλυσε επιθέσεις καθώς πολλές χώρες απέχουν πολύ από τον στόχο του 2%, αναφερόμενος συγκεκριμένα στις αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας, του Βελγίου και της Ισπανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι ΗΠΑ είναι το μοναδικό μέλος που δαπανά άνω του 3% του ΑΕΠ του στην άμυνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να κρατά ιδιαίτερα σκληρή στάση απέναντι στη Γερμανία και κατά τη δεύτερη μέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Το επίκεντρο των επιθέσεων είναι το ζήτημα των αμυντικών δαπανών.

«Οι Αμερικανοί πρόεδροι προσπαθούν ανεπιτυχώς εδώ και χρόνια, να κάνουν τη Γερμανία και άλλα πλούσια κράτη, να πληρώσουν περισσότερα για την προστασία τους από τη Ρωσία, Πληρώνουν μόνο ένα κλάσμα του κόστους που τους αναλογεί. Οι ΗΠΑ καταβάλλουν δεκάδες δισ. δολαρίων για να επιδοτεί την Ευρώπη και χάνει πολλά στο εμπόριο», έγραψε στο Twitter o Trump.

Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018