Στο δρόμο για τη Σιγκαπούρη Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν. Απ’ τη μεριά του ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έφτασε πρώτος στη Σιγκαπούρη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών με μήνυμά του στο Twitter.

«Καλωσόρισα τον Πρόεδρο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος μόλις έφθασε στη Σιγκαπούρη», έγραψε χαρακτηριστικά αναρτώντας και μια φωτογραφία κατά την οποία κάνει χειραψία με τον Κιμ.

