Στιγμές πανικού στη Μελβούρνη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς

Σύμφωνα με το AP, τουλάχιστον 19 άτομα τραυματίστηκαν και ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη.

Οι 12 απ’ τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και ανάμεσά τους είναι κι ένα μικρό κορίτσι, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Η αστυνομία παρακολουθεί επί του παρόντος ένα περιστατικό στην οδό Flinders ανάμεσα στους δρόμους Elizabeth και Swanston, όπου ένα όχημα έπεσε σε πολλούς πεζούς. Ο οδηγός συνελήφθη. Ο αριθμός των τραυματισμένων δεν είναι γνωστός σε αυτό το στάδιο», έγραψαν οι Αρχές στο Twitter.

Police are currently attending an incident on Flinders Street between Elizabeth and Swanston streets where a vehicle has collided with a number of pedestrians. Police have arrested the driver of the car. Extent of injuries are not known at this stage. (1/2)

— Victoria Police (@VictoriaPolice) December 21, 2017