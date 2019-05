Στεφανίδη – Κυριακοπούλου πέτυχαν το «1-2» στη Σανγκάη

Πιο συγκεκριμένα, οι Στεφανίδη – Κυριακοπούλου στη Σανγκάη πέτυχαν το «1-2», με τη Στεφανίδη να ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου με 4,72μ., με όλες τις προσπάθειες της πετυχημένες και την Κυριακοπούλου να κατακτά τη δεύτερη θέση με την ίδια βαθμολογία, έχοντας ωστόσο μία αποτυχημένη προσπάθεια.

Αναφορικά με την Κατερίνα Στεφανίδη, εκείνη ξεκίνησε τον αγώνα στα 4,52 μ., για να ακολουθήσουν στη συνέχεια τα 4,62 μ. και τα 4,72 μ., χωρίς καμία αποτυχημένη προσπάθεια. Η ίδια απέτυχε μόνο στα 4,77 μέτρα.

#ShanghaiDL sees close women’s pole vault with @KatStefanidi as the victor!

4.72m the winning height – China’s Ling Li in third with an Asian record (4.72m).

📸: @Diamond_League pic.twitter.com/WMvbaaY0lK

— IAAF (@iaaforg) May 18, 2019