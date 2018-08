State Department και Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά της μεταγωγής του Κουφοντίνα

Έντονη ήταν η αντίδραση για τη μεταγωγή του Δημήτρη Κουφοντίνα στις αγροτικές φυλακές Βόλου από το State Department πρώτα, ενώ στη συνέχεια σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το Τουρκικό ΥΠΕΞ το οποίο εξέφρασε τις αμφιβολίες του για τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος στην Ελλάδα».

Η εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Χέδερ Νάουερτ, με ανάρτησή της στο Twitter κατέκρινε έντονα την απόφαση αυτή της Ελλάδας γράφοντας:

Αντιλαμβανόμαστε πως ο Έλληνας τρομοκράτης, Δημήτρης Κουφοντίνας, μεταφέρθηκε σε μια αγροτική φυλακή με χαλαρότερους περιορισμούς. Δολοφόνησε 11 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων και Αμερικανών. Δεν έδειξε καμία μεταμέλεια και εμπνέει την επόμενη γενιά τρομοκρατών να ακολουθήσει τα χνάρια του. Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις άδειες και οποιαδήποτε ελάφρυνση της ποινής του

We understand convicted Greek terrorist Dimitris Koufontinas was moved to a farm prison w/ lighter restrictions. He murdered 11 including U.S. personnel & is inspiring the next generation of terrorists. We condemn in the strongest terms furloughs or any easing of his prison stay.

— Heather Nauert (@statedeptspox) August 3, 2018