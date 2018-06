Στα «μαχαίρια» Μέρκελ- Τραμπ μετά τη σύνοδο των G7

Με ανταλλαγή «εκρηκτικών» δηλώσεων συνεχίζεται η ένταση ανάμεσα στις χώρες της ομάδας G7, η οποία ξεκίνησε απ’ τη Σύνοδο στον Καναδά. Οι ανακοινώσεις Μέρκελ- Τραμπ.

O Αμερικανός Πρόεδρος βρέθηκε απέναντι σ’ όλους στη σύνοδο των G7 και τελικά δεν υπέγραψε το κοινό ανακοινωθέν. Ο Τραμπ κατηγορεί τους πάντες ότι αδικούν τη χώρα του στο εμπορικό μέτωπο και συνεχίζει να επιμένει για τους δασμούς. Οι ανακοινώσεις Μέρκελ- Τραμπ μετά τη Σύνοδο πυροδοτούν νέες διεθνείς εξελίξεις.

Ο Ντόναλτ Τραμπ εξέφρασε μέσω Twitter τη δυσφορία του για τη στάση των μεγάλων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ.

Το Δίκαιο Εμπόριο θα πρέπει να αποκαλείται Ηλίθιο Εμπόριο αν δεν είναι αμοιβαίο. Δεν είναι δίκαιο για τον λαό της Αμερικής! Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας είναι 800 δισεκατομμύρια δολάρια… Γιατί πρέπει εγώ, ως Πρόεδρος των ΗΠΑ να επιτρέπω σε χώρες να συνεχίζουν να έχουν τεράστια εμπορικά πλεονάσματα, όπως έχουν για δεκαετίες, ενώ οι αγρότες μας, οι εργάτες και οι φορολογούμενοί μας πρέπει να πληρώνουν τόσο μεγάλο κι άδικο τίμημα;

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

Ο ίδιος επιτέθηκε και στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες, όπως έγραψε, δεν συνεισφέρουν αρκετά στο ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν σχεδόν όλο το κόστος του NATO–για να προστατεύουν τις ίδιες χώρες που μας κατακλέβουν στο Εμπόριο (πληρώνουν μόνο ένα κλάσμα του κόστους–και κοροϊδεύουν!). Η Ε.Ε. είχε πλεόνασμα 151 δισ. δολαρίων–έπρεπε να πληρώνει πολλά περισσότερα για το Στρατό!….Η Γερμανία δίνει το 1% του ΑΕΠ της, ενώ εμείς το 4% με πολύ μεγαλύτερο ΑΕΠ. Το θεωρείς κανείς λογικό αυτό; Προστατεύουμε την Ευρώπη (κάτι που είναι καλό), με μεγάλο οικονομικό κόστος και μετά μας συντρίβουν άδικα στο εμπόριο. Έρχεται αλλαγή!

….And add to that the fact that the U.S. pays close to the entire cost of NATO-protecting many of these same countries that rip us off on Trade (they pay only a fraction of the cost-and laugh!). The European Union had a $151 Billion Surplus-should pay much more for Military! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

….Germany pays 1% (slowly) of GDP towards NATO, while we pay 4% of a MUCH larger GDP. Does anybody believe that makes sense? We protect Europe (which is good) at great financial loss, and then get unfairly clobbered on Trade. Change is coming! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Τζάστιν Τριντό, τον οποίο και χαρακτήρισε υποκριτή και προδότη. «Ο Τζάστιν παριστάνει τον πληγωμένο όταν τον ξεμπροστιάζουν!», σημείωσε ο Τραμπ ενώ συμπλήρωσε πως ο Καναδάς «υπερηφανεύτηκε» σε ένα έγγραφο ότι επωφελείται από τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Η απάντηση του Βερολίνου

Η Άνγκελα Μέρκελ απάντησε σ΄όσα καταλόγισε ο Τραμπ στις ευρωπαϊκές χώρες γενικά και στη Γερμανικά ειδικότερα, λέγοντας πως η στάση του Τραμπ να μην υπογράψει το τελικό ανακοινωθέν είναι «απογοητευτική και κάπως θλιβερή».

Η ίδια σημείωσε ότι η Ευρώπη θα απαντήσει με αντίμετρα στην επιβολή δασμών στα προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα, όμως, άφησε ανοιχτό το «παράθυρο» για διάλογο, σημειώνοντας ότι η Σύνοδος δεν σηματοδοτεί το τέλος της εταιρικής σχέσης Ευρώπης – ΗΠΑ.

Η απόσυρση με tweet είναι φυσικά απογοητευτική και επίσης κάπως θλιβερή. Η ενέργεια του Αμερικανού Προέδρου είναι πολύ δραστική και δεν διευκολύνει την κατάσταση. Θα συνεχίσω, όμως, να συζητώ μαζί του, με πρώτη ευκαιρία την Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στις Βρυξέλλες

Η Άνγκελα Μέρκελ εξέφρασε την άποψη ότι η στάση του Τραμπ ενισχύει την άποψή της υπέρ μιας ενωμένης, ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Ευρώπη πρέπει να πάρει την τύχη της περισσότερο στα χέρια της και να υπερασπιστεί τις αξίες της», είπε ενώ προειδοποίησε πως τόσο η Γερμανία όσο και η ΕΕ δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις ΗΠΑ «κάπως επιπόλαια».

Διαβάστε ακόμα:

Photo: Jesco Denzel—EPA-EFE/Shutterstock