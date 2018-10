Σωσίας του Κασόγκι βγήκε από το προξενείο | Νέα στοιχεία (Video)

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση Κασόγκι και οι νέες αποκαλύψεις σοκάρουν για το πόσο μελετημένη ήταν η «παγίδα» που φέρεται να είχαν στήσει στον δημοσιογράφο. Όπως δείχνουν οι κάμερες από το προξενείο, σωσίας του Κασόγκι βγήκε από το προξενείο. Φαίνεται να φορά τα ρούχα του Σαουδάραβα δημοσιογράφου , να βγαίνει από το κτίριο, να εμφανίζεται σε διάφορα μέρη στην Κωνσταντινούπολη και μετά να εξαφανίζονται τα ίχνη του.

Όπως μεταδίδει το CNN, ο σωσίας του Κασόγκι ήταν ένας από την ομάδα των 15 Σαουδαράβων που θεωρείται πως σκότωσαν τον Τζαμάλ Κασόγκι.

Οι κάμερες έδειξαν τον άνδρα να βγαίνει φορώντας τα ρούχα του δημοσιογράφου, ψεύτικο μούσι και γυαλιά. Λίγες ώρες αργότερα την ίδια μέρα, εμφανίζεται με τα ίδια ρούχα στο Μπλε Τζαμί της Κωνσταντινούπολης.

Πρόκειται για τον Μουσταφά Αλ Μαντάνι, έναν 57χρονο άνδρα που ήταν μέλος της ομάδας. Όπως όλα δείχνουν, αυτή η κίνηση αποσκοπούσε στο να μην γίνει γνωστός ο θάνατος του δημοσιογράφου και να αποπλανήσουν τον κόσμο. Αν, όμως, τα στοιχεία αυτά ισχύουν, τότε αυτή η είδηση έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή της Σαουδικής Αραβίας για τη δολοφονία του Κασόγκι.

Η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει πως ο θάνατός του προήλθε έπειτα από συμπλοκή και πως δεν ήταν προγραμματισμένος. Αντιθέτως, αν τα νέα στοιχεία ισχύουν , τότε όλοι μιλούν για μια «προσχεδιασμένη δολοφονία».

EXCLUSIVE: Surveillance footage shows Saudi operative in Jamal Khashoggi's clothes in Istanbul after the journalist was killed, Turkish source says.@ClarissaWard has more, live from Istanbul: pic.twitter.com/AYZwmqNezf

— New Day (@NewDay) October 22, 2018