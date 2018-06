Αποκλείστηκε η Γερμανία απ’ το Μουντιάλ για πρώτη φορά στους ομίλους! Η «κατάρα» των πρωταθλητών «χτύπησε» τους Γερμανούς, οι οποίοι είδαν το όνειρό τους για πρόκριση στους «16» να γκρεμίζεται, μετά την ήττα τους με 0-2 απ’ τη Νότια Κορέα.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ανατροπή στο φετινό Μουντιάλ, η οποία άφησε με το στόμα ανοιχτό τους ποδοσφαιρόφιλους αφού πρόκειται για την πρώτη φορά που η Γερμανία αποκλείεται στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Η νίκη της Γερμανίας επί της Σουηδίας στην 2η αγωνιστική είχε γεμίσει τους παίκτες με αισιοδοξία, ωστόσο, οι Νοτιοκορεάτες έκαναν την έκπληξη και άφησαν απ’ έξω τους Γερμανούς.

The holders #GER , are out. #KOR join them heading home, despite big win. pic.twitter.com/Vyyzl7EcHq

Σε αντίθεση με ό,τι πίστευαν οι περισσότεροι, η παρουσία του Μεσουτ Οζίλ στο αρχικό σχήμα δεν βοήθησε τους Γερμανούς.

Η νίκη των Ασιατών κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν βέβαια, αφού ήρθε με το γκολ του Γιουνγκ Γκουόν Κιμ στο 90΄+3΄ και του Χέουνγκ Μιν Σον στο 90΄+6′. Μάλιστα, το πρώτο γκολ κατακυρώθηκε από το VAR, καθώς αρχικά ο σκόρερ είχε υποδεχθεί σε θέση οφσάιντ.

Στο άλλο ματς του 6ου γκρουπ, η Σουηδία νίκησε με 3-0 το Μεξικό, με αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες να περνούν στην φάση των «16».

Η Σουηδία πέρασε στην επόμενη φάση τερματίζοντας πρώτη στον όμιλό της ενώ το Μεξικό τερμάτισε στη δεύτερη θέση.

Οι Νοτιοαμερικάνοι ευνοήθηκαν από το αποτέλεσμα της Γερμανίας με τη Νότια Κορέα και πέρασαν δεύτεροι.

Confirmation #SWE and #MEX progress to Round of 16.

How many of you predicted this table at start of the #WorldCup? pic.twitter.com/lfAmgW4pZ0

