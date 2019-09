Socca World Cup 2019

The birthplace of civilisation is where football will be reborn this October. ⚽️ 🇬🇷 🏆 Περιφέρεια Κρήτης / Region of Crete#crete2019 #roadtocrete #soccaworldcup #spirit #socca #isf #incredible_crete #creteregion

Gepostet von International Socca Federation am Mittwoch, 27. März 2019