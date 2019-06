Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Ισπανός ποδοσφαιριστής Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες

Σκοτώθηκε ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη κοντά στην πόλη Ουτρέρα που γεννήθηκε. Ο Ρέγιες ήταν μόλις 36 χρονών και δυστυχώς έφυγε μια μέρα γιορτής για το ποδόσφαιρο, λίγες ώρες πριν πραγματοποιηθεί ο τελικός του Champions League ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Τότεναμ.

Η Σεβίλλη επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση και μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, γράφοντας ότι: «Δεν θα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε χειρότερα νέα. Ο αγαπημένος μας σταρ, Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Αναπαύσου εν ειρήνη».

We couldn’t be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 1, 2019