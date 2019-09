Σιμόες στον ΟΠΑΠ: «Να ανταποδώσουμε την αγάπη του κόσμου με τη νίκη». Ο αρχηγός της ΑΕΚ μιλάει αποκλειστικά στον ΟΠΑΠ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Δες όσα είπε στο βίντεο.

Το μεγάλο ντέρμπι της Super League 1 πλησιάζει. Η ΑΕΚ υποδέχεται αύριο (19:30), στο ΟΑΚΑ, τον ΠΑΟΚ και με νίκη θα τον περάσει στη βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 39 παιχνίδια αήττητος και θέλει να διευρύνει το σερί.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ Αντρέ Σιμόες, σε αποκλειστική συνέντευξή του στον ΟΠΑΠ, μιλάει για το ντέρμπι των «δικεφάλων». Τι άλλαξε στην ΑΕΚ και ήρθαν οι συνεχόμενες νίκες; Ποιες είναι οι διαφορές των δύο ομάδων; Πόσο σημαντική είναι η στήριξη του κόσμου; Ποιοι είναι οι στόχοι και το όνειρό του;

