Σεισμός στην Αλβανία: Νεκροί και τραυματίες | Κατέρρευσαν κτίρια

Ο σεισμός στην Αλβανία μεγέθους 6,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων, ενώ πολλές περιοχές έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 150 τραυματίες ενώ δίνεται μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων.

Σεισμός στην Αλβανία: Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Η σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 Ρίχτερ είχε επίκεντρο περιοχή 10 χιλιόμετρα ανατολικά του Δυρραχίου και 35 χιλιόμετρα δυτικά των Τιράνων της Αλβανίας, όπως κατέγραψε το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS).

Προς το παρόν έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων κι ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, που πήδηξε από κτίριο μέσα στον πανικό του.

Ο σεισμός, σημειώθηκε στις 03:54 (04:54 ώρα Ελλάδος) και έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, ως το Σαράγεβο της Βοσνίας (σε απόσταση 400 χλμ.) και το Νόβι Σαντ της Σερβίας (700 χλμ.).

Μεγάλες υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε κτίρια σε Τίρανα, Δυρράχιο, Φίερι και Λέζια, με πολλά τμήματα στις περιοχές αυτές έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι.

Videos που ανέβηκαν στα social media δείχνουν ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει στο Δυρράχιο, 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, στις αλβανικές ακτές στην Αδριατική.

Powerful earthquake in 🇦🇱, Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

BREAKING VIDEO: Damage seen following 6.3-magnitude earthquake in Albania pic.twitter.com/XwngJghR5w — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) November 26, 2019

Μετά τον κύριο σεισμό, ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, ο ισχυρότερος από τους οποίους εκτιμήθηκε από το EMSC ότι ήταν 5,3 βαθμών.

Θυμίζουμε ότι την ίδια περιοχή έπληξε σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών την 21η Σεπτεμβρίου, που είχε προκαλέσει ζημιές σε περίπου 500 κατοικίες και κατέστρεψε ολοκληρωτικά κάποιες από αυτές. Το υπουργείο Άμυνας της Αλβανίας εκτίμησε τότε πως επρόκειτο για τον ισχυρότερο σεισμό της τελευταίας «εικοσαετίας ως τριακονταετίας» στη χώρα.

Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit Albania (local time early Tuesday morning).#PrayforAlbania ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/OBwC2CCbnr — Team Albanians (@TeamAlbanians) November 26, 2019

Ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα μετέβη στο Δυρράχιο, που επλήγη περισσότερο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης προς τη γειτονική χώρα, γράφοντας πως η χώρα μας εκφράζει τη συμπαράστασή της στον λαό και την Κυβέρνηση της Αλβανίας.

Εκφράζουμε τη συμπαράσταση της Ελλάδας στον λαό και την κυβέρνηση της Αλβανίας, για τις συνέπειες του σεισμού που έπληξε τη γειτονική μας χώρα