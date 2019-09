Σεισμός στην Αλβανία: Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σπίτια

Δεκάδες ελαφρά τραυματίες και ζημιές σε σπίτια άφησε ο σεισμός στην Αλβανία που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου και ήταν ο «ισχυρότερος των τελευταίων 20-30 ετών στην Αλβανία», σύμφωνα με όσα ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS, ο σεισμός στην Αλβανία ήταν μεγέθους 5,6 βαθμών και το επίκεντρό του εντοπίστηκε κοντά στο Δυρράχιο, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την εκτίμηση του αλβανικού ινστιτούτο γεωεπιστημών, ο κύριος σεισμός ήταν 5,8 βαθμών, ενώ 11 λεπτά αργότερα σημειώθηκε μετασεισμική δόνηση 5,3 βαθμών.

Ο σεισμός άφησε πίσω του δεκάδες ελαφρά τραυματίες, ενώ εκατοντάδες ήταν και τα σπίτια που υπέστησαν ζημιές. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές πόλεις της Αλβανίας και κυρίως στα Τίρανα και στο Δυρράχιο, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να πανικοβληθούν.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε μια ακτίνα τουλάχιστον 250 χιλιομέτρων και σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας ήταν «ο ισχυρότερος των τελευταίων 20-30 ετών στην Αλβανία».

Σε δηλώσεις της η υπουργός Υγείας Ογκέρτα Μαναστιρλίου ανέφερε ότι 105 άτομα φέρουν ελαφρούς τραυματισμούς απ’ τις δύο σεισμικές δονήσεις και ότι 74 μεταφέρθηκαν για περίθαλψη μικροτραυματισμών στα νοσοκομεία στα Τίρανα και το Δυρράχιο.

Οι περισσότεροι φέρεται να τραυματίστηκαν όταν έβγαιναν τρέχοντας πανικόβλητοι από τα σπίτια τους. Αναφέρεται ακόμη ότι οι 21 παραμένουν στα νοσοκομεία χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

#Albania was struck by 5.6-magnitude earthquake today, the strongest in decades. Thoughts and prayers to those affected and all my family and friends back home. pic.twitter.com/YuVjyQYcO5

— Deni Hoxha (@Deni_Hoxha) September 21, 2019