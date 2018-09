Σε συναγερμό για τον μεσογειακό κυκλώνα | Πού και πώς θα χτυπήσει

Ο μεσογειακός κυκλώνας αγγίζει την Ελλάδα και έχει σημάνει συναγερμός. Τα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα μας τα τελευταία 24ωρα είναι έντονα και αναμένεται να επιδεινωθούν σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ. Πού θα χτυπήσει ο κυκλώνας;

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, εξήγησε πως ο κυκλώνας θα πλήξει το Σαββατοκύριακο της χώρα μας. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή αρκετά ανοικτά από τα χωρικά μας ύδατα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου γύρω στις 15:00 αναμένεται να βρίσκεται στο ακρωτήριο Ταίναρο, ενώ από το βράδυ θα προχωρήσει στο Μυρτώο Πέλαγος, εκεί κοντά στη Μήλο.

Το πρωί της Κυριακής θα «ανέβει» στις Κυκλάδες, κοντά στη Σύρο δηλαδή, ενώ το μεσημέρι θα φθάσει στο Ικάριο Πέλαγος με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το βράδυ της Κυριακής.

Latest view of the #medicane in the central Mediterranean: impressive structure! Now beginning to track eastwards towards Greece. Video: @meteociel pic.twitter.com/NkoC40pt6O

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 28, 2018