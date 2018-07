Βγήκαν τα δύο πρώτα παιδιά από το σπήλαιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής η επιχείρηση διάσωσης των 12 παιδιών και του προπονητή τους στην Ταϊλάνδη, όπου είναι εγκλωβισμένοι εδώ και 15 μέρες στο πλημμυρισμένο δίκτυο σπηλαίων Ταμ Λουάνγκ.

Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, τα δύο πρώτα παιδιά που ήταν εγκλωβισμένα μαζί με τον προπονητή τους απομακρύνθηκαν ήδη.

WATCH: BBC footage of ambulance leaving cave site amidst reports first boys from trapped football team have been rescued #thamluangcave #thamluang #ถ้ำหลวง #13ชีวิตติดถ้ำ #13ชีวิตรอดแล้ว #พาหมูป่ากลับบ้าน #ThailandCaveRescue pic.twitter.com/qu441ZuiJH

«Δύο παιδιά βγήκαν. Δέχονται ιατρική φροντίδα κοντά στο σπήλαιο», δήλωσε ο Tossathep Boonthong, επικεφαλής του τμήματος υγείας του Chiang Rai, που συμμετέχει στην ομάδα διάσωσης.

«Τους κάνουμε φυσική εξέταση. Δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Chiang Rai hospital», μετέδωσε ακόμη το Reuters.

The latest picture from the Thailand cave rescue – the first two boys have now been rescued pic.twitter.com/LJNNZZBOYv

— Sky News (@SkyNews) July 8, 2018