Σαρώνει τη Φλόριντα ο κυκλώνας Ίρμα – Τουλάχιστον 3 νεκροί

Σαρώνει τη Φλόριντα ο κυκλώνας Ίρμα, καθώς στο νότιο και δυτικό τμήμα της πολιτείας τουλάχιστον στους 3 ανέρχονται οι νεκροί, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα, που προκλήθηκαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των σφοδρών βροχοπτώσεων.

Την Κυριακή σκοτώθηκε σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων κοντά στην πόλη Σεϊρασότα, στο δυτικό τμήμα της Φλόριντας, μία αστυνομικός, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, σύμφωνα με πληροφορίες από το Γαλλικό Πρακτορείο και τον σερίφη της πολιτείας του Χάρντεϊ, Άρνολντ Λάνιερ.

Άλλος ένας οδηγός σκοτώθηκε το Σάββατο στο Κι Ουέστ, στο αρχιπέλαγος Κις.

Το «μάτι» του τυφώνα Ίρμα έφθασε σήμερα στις ακτές των νότιων νησιών της Φλόριντα, με ανέμους η ταχύτητα των οποίων φθάνει τα 215 χιλιόμετρα την ώρα και οι οποίοι απειλούν την πολιτεία με εκτεταμένες πλημμύρες. Αρκετές είναι οι ανησυχίες για τη στάθμη του νερού από τον κυκλώνα καθώς αυτή αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 μέτρα.

Μετά το αρχιπέλαγος Κις, ο κυκλώνας Ίρμα κατευθύνεται προς τις δυτικές ακτές της πολιτείας με ταχύτητα 13 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Κέντρου Κυκλώνων (NHC).

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, Μάγκι Χόους, η οποία από τον δεύτερο όροφο ανέφερε ότι:

Βάρκες στην κυριολεξία χάθηκαν στον αέρα, φοίνικες λύγισαν αγγίζοντας το έδαφος. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης καταρρέει

Είναι αδύνατον να βγούμε αυτή τη στιγμή έξω. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί όρθιος εξαιτίας των ανέμων, όπως βλέπω από το παράθυρό μου

Αρκετοί ήταν οι κάτοικοι που επέλεξαν να παραμείνουν στις ακτές, παρά τις εντολές υποχρεωτικής εκκένωσης που εξέδωσαν οι αρχές.

«Δεν γνωρίζουμε πόσοι ακριβώς άνθρωποι παρέμειναν στα Κις. Οι άνεμοι ανέρχονται έως 215 χιλιόμετρα την ώρα, το ύψος της βροχής μεταξύ 25 και 60 εκατοστών… Το ύψος του νερού θα μπορούσε να φθάσει έως τα 4,6 μέτρα. Ελπίζω οι πολίτες να άκουσαν» τις συστάσεις μας, ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο κυβερνήτης της Φλόριντας, Ρικ Σκοτ.

Ο ίδιος είχε αναφέρει νωρίτερα ότι ήταν «ιδιαίτερα ανήσυχος» για τις δυτικές ακτές και ότι η κυβέρνηση του Donald Trump έχει δώσει υπόσχεση να διαθέσει οτιδήποτε χρειαστεί.

«Προσευχηθείτε για εμάς» ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του κυβερνήτη της αμερικανικής Πολιτείας.

Αυτήν την στιγμή το «μάτι» του κυκλώνα κατευθύνεται κατά μήκος των δυτικών ακτών της πολιτείας, οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Φαντάσματα είναι οι μεγαλύτερες πόλεις της Πολιτείας, μετά τις μαζικές εκκενώσεις των πληθυσμών.

«Το μόνο που θέλουμε είναι να βγούμε σώοι κι αβλαβείς» από αυτό, ήταν η δήλωση της Βιβιάνα Σέρα, η οποία κατέφυγε στα κέντρα υποδοχής των αρχών στην πόλη Ναπλς, στις δυτικές ακτές, λίγο πριν φθάσει ο κυκλώνας στις ακτές της Φλόριντα.

Από την ένταση του κυκλώνα ‘Ιρμα και τις εκτάσεις του δεν αναμένεται να σωθούν οι ανατολικές ακτές της Φλόριντας και κυρίως το Μαϊάμι. Στην πόλη καταγράφονται ήδη ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις, ενώ οι υπηρεσίες διάσωσης προειδοποιούν ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις των πολιτών για βοήθεια.

«Εκ των 41 τηλεφωνημάτων που δεχθήκαμε τη νύχτα δεν μπορέσαμε να απαντήσουμε παρά μόνο σε 3» ανέφερε στο Twitter η δημοτική αρχή του Μαϊάμι.

