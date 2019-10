Σαγκάη: Δεν τα κατάφερε απέναντι στον Μεντβέντεφ ο Τσιτσιπάς

Με 2-0 έληξε η αναμέτρηση Τσιτσιπά – Μεντβέντεφ και δυστυχώς ο Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε για ακόμη μια φορά να κερδίσει τον Ρώσο αντίπαλο του και να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του τουρνουά της Σανγκάης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τελικά αποκλείστηκε απ’ τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στα ημιτελικά του ATP Masters 1000 Rolex Shanghai, καθώς έχασε με 2-0 σετ (7-6, 6-4) και έτσι δεν θα αγωνιστεί στον τελικό του τουρνουά.

Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εμφανίσεις του τόσο στο China Open, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό και έχασε με 2-1 από τον Ντόμινικ Τιμ όσο και στο Shanghai Masters, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά και να αποκλείσει το Νο1 του κόσμου, Νόβακ Τζόκοβιτς, ήταν πραγματικά εκπληκτικές.

Τώρα, όσον αφορά τον αγώνα με τον Μεντβέντεφ, το πρώτο σετ πήγε στο τάι μπρέικ, όπου ο Ρώσος τενίστας κατάφερε να το κατακτήσει, ενώ στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς έκανε μπρέικ στο 5-4, ισοφαρίζοντας, αλλά ο Μεντβέντεφ απάντησε με μπρέικ, κερδίζοντας τελικά το τελευταίο γκέιμ με 7-5.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο Μεντβέντεφ έχει εξελιχθεί σε «κακό δαίμονα» του Τσιτσιπά, καθώς και τις πέντε φορές που έχουν αναμετρηθεί μεταξύ τους, ο Ρώσος τενίστας και Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης έχει καταφέρει να τον κερδίσει. Ας ελπίζουμε ότι αυτό θα πεισμώσει τον Στέφανο και τον κερδίσει την επόμενη φορά!

«I hope it’s going to be a fresh, new Stefanos out on this court showing his best tennis and playing smart and making him play out of his comfort zone.» – @StefTsitsipas on today’s matchup with @DaniilMedwed. So close but still a set down for the 🇬🇷. #RolexSHMasters pic.twitter.com/xux5CMxBC2

— RolexShMasters (@SH_RolexMasters) October 12, 2019