Ρεκόρ τηλεθέασης «έσπασε» το Game of Thrones για το τελευταίο του επεισόδιο!

Ρεκόρ τηλεθέασης «έσπασε» το φινάλε της γνωστής σειράς Game of Thrones.

Η τηλεθέαση του Game of Thrones για το χθεσινό επεισόδιο με τίτλο «The Iron Throne» ήταν πιο μεγάλη από κάθε άλλη φορά. Το επεισόδιο το παρακολούθησαν 19,3 εκατομμύρια τηλεθεατές στα κανάλια HBO, HBO GO και HBO NOW και πήρε το ρεκόρ από το αμέσως προηγούμενο επεισόδιο του Game of Thrones με τίτλο «The Bells», που είχαν παρακολουθήσει 18,4 εκατομμύρια.

Το τελευταίο επεισόδιο της διάσημης σειράς ήταν ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα προγράμματα στην ιστορία της τηλεόρασης. Μπορεί κριτικοί και τηλεοπτικό κοινό να φαίνονται δυσαρεστημένοι από το τελευταίο αυτό επεισόδιο και την κατάληξη της σειράς, ωστόσο το τελευταίο επεισόδιο σημείωσε μεγάλο τηλεοπτικό ρεκόρ.

Όπως είπαμε, 19,3 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν χθες το τελευταίο επεισόδιο της σειράς στα κανάλια HBO, HBO GO και HBO NOW, ενώ 13,6 εκατομμύρια το είδαν ταυτόχρονα σε πρώτη προβολή, ξεπερνώντας το ρεκόρ της πρεμιέρας της 4ης σεζόν του «The Sopranos», το 2002, που είχε προσελκύσει εκείνη τη χρονιά 13,4 εκατομμύρια θεατές.

Η τηλεθέαση του αυτού επεισοδίου του GoT ξεπέρασε, επίσης, αυτή του αμέσως προηγούμενου. Το «The Bells» είχαν παρακολουθήσει 18,4 εκατ. τηλεθεατές. Συνολικά, ο 8ος κύκλος είχε μέσο όρο 43 εκατομμύρια θεατές ανά επεισόδιο, ένας αριθμός που έχει αυξηθεί κατά 10 εκατομμύρια θεατές τουλάχιστον σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον παράγοντα της πειρατείας, τα παραπάνω νούμερα δεν είναι αντιπροσωπευτικά του συνολικού αριθμού των ατόμων που παρακολούθησαν τον 8ο κύκλο. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με το Business Insider, η πρεμιέρα της 8ης σεζόν του Game of Thrones είχε 54 εκατομμύρια «πειρατικά» downloads μέσα στο πρώτο 24ωρο. Τα παράνομα downloads του τελευταίου επεισοδίου της γνωστής αυτής σειράς δεν έχουν ακόμη μετρηθεί. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να κάνει το τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones ίσως το πιο εμπορικό όλων των εποχών.

Στο IMDB η βαθμολογία για το «The Iron Throne» είναι μόλις 4,4/10, ενώ στο Rotten Tomatoes το ποσοστό φθάνει το 57%. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη δυσαρέσκεια που προκλήθηκε από τους θεατές, δεν μείωσε την τηλεθέαση του Game of Thrones, που «έσπασε» ρεκόρ και απέδειξε για ακόμα μία φορά, γιατί είναι η πιο γνωστή σειρά του πλανήτη.

