Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει ιστορία, ακόμα και στους αγώνες όπου η ομάδα του ηττάται!

Ρεκόρ καριέρας για τον Αντετοκούνμπο με 52 πόντους! Ο «εξωπραγματικός» Γιάννης έκανε το θαύμα του και, παρά την ήττα των Μπακς απ’ την Φιλαδέλφεια με 130-125, έγινε ο 5ος ριμπάουντερ στην ιστορία του Μιλγουόκι.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα εντός έδρας για τα «Ελάφια», μετά τις 9 Φεβρουαρίου.

Ο Έλληνας διεθνής ήταν ασταμάτητος και κατάφερε να ξεπεράσει ακόμα και τον Τέρι Κάμινγκς και να γίνει ο 5ος ριμπάουντερ στην ιστορία του Μιλγουόκι.

"I was just trying to make plays and find my teammates and I knew the game would go fine.” pic.twitter.com/5xjPyZwmFx — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 17, 2019

Σημειώνεται ότι στον αγώνα της Κυριακής, ο Γιάννης γύρισε τον αστράγαλό του κι έμεινε για λίγη ώρα στον πάγκο, όμως, κατάφερε στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα να πετύχει 52 πόντους.

Τα ποσοστά του: 12/18 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 19/21 βολές (στο πρώτο μέρος αγωνίστηκε μόλις 12 λεπτά), μάζεψε 16 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ και είχε επίσης δύο κλεψίματα, ένα μπλοκ και μόλις ένα λάθος.

The best plays from today's battle with the 76ers: #FearTheDeer pic.twitter.com/TawLj8xL26 — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 17, 2019

Μπορεί να έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, αλλα δεν ήταν το ίδιο καλή μέρα και για τους συμπαίκτες του στη Μπακς, πέραν του Κρις Μίντλετον, που πέτυχε 19 πόντους. Πολύ σημαντική ήταν η απουσία του τραυματία, Μάλκολμ Μπρόγκντον (τουλάχιστον έξι εβδομάδες θα μείνει στα πιτς λόγω προβλήματος στο πέλμα του) στη δημιουργία, αλλά και στο σκοράρισμα, αφού ο γκαρντ των Μπακς είχε κατά μέσο όρο 16 πόντους.

Για τους 76ers, οι οποίοι προηγούνταν σχεδόν σ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, κορυφαίος ήταν ο Τζοέλ Εμπίιντ με 40 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Τζίμι Μπάτλερ πρόσθεσε 27 και ο Τζέι Τζέι Ρέντικ 19 με 4/4 τρίποντα.

The Greek Freak joins @kaj33 as the only players in Bucks history to record a 50-point/15-rebound game!! #FearTheDeer pic.twitter.com/Bce0EfLXsI — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 17, 2019

