Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Κασόγκι: Βρέθηκαν μέλη της σορού του

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Sky News, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, βρέθηκαν διαμελισμένα μέλη της σορού του Κασόγκι στον κήπο της προξενικής κατοικίας της Σ. Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν στο Sky News πως το πρόσωπο του θύματος ήταν «παραμορφωμένο».

"Jamal Khashoggi's body parts have been discovered" – Sources have told @AlexCrawfordSky "grisly details" about how Jamal Khashoggi's body parts were discovered.

