“Μένουμε σπίτι” | Η viral καμπάνια του υπουργείου Υγείας και η σημασία της

H καμπάνια “Μένουμε σπίτι” του υπουργείου Υγείας κάνει τον γύρο του Διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και παρακινεί τους πολίτες να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις μετακινήσεις τους και να επιλέγουν να παραμένουν σπίτι, για να συμβάλλουν στη μείωση εξάπλωσης του κορονοϊού.

Στην εικόνα της καμπάνιας φαίνεται ένα σπίτι, και πάνω του αναγράφεται η φράση “Μένουμε σπίτι”.

Όπως έγραψε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, το να παραμείνουμε στο σπίτι είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο περιορισμού της επιδημίας. Με το να παραμείνουμε σπίτι, δίνουμε προτεραιότητα για την εξέταση στα νοσοκομεία στους συμπολίτες μας με χρόνια νοσήματα και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Μένουμε Σπίτι. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο περιορισμού της επιδημίας, με την εμφάνιση συμπτωμάτων ίωσης, εάν δεν ανήκουμε σε ευπαθή ομάδα. Δίνουμε προτεραιότητα για την εξέταση στα νοσοκομεία στους συμπολίτες μας με χρόνια νοσήματα & σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. #μένουμε_σπίτι

Τονίζεται πως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε την Τετάρτη στους πολίτες, ζητώντας κατανόηση και τήρηση των μέτρων από τους πολίτες.

Ο στόχος μας είναι απλός: Τα τυχόν σοβαρά κρούσματα να απλωθούν σε βάθος χρόνου, ώστε οι ασθενείς να είναι σε θέση να λάβουν τη φροντίδα που αξίζουν και δικαιούνται από τα νοσοκομεία μας

“Ακόμα και αν δεν μειωθεί ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων, το να μειωθεί ο ρυθμός εξάπλωσης του ιού μπορεί να φανεί υψίστης σημασίας”, εξήγησε στο Twitter ο Carl Bergstrom, βιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, ενώ δημοσίευσε και ένα γράφημα που δημιουργήθηκε από τον Drew Harris και κοινοποιήθηκε από την ιστοσελίδα Economist.

Το γράφημα μαζί με το hashtag #FlattenTheCurve (=Μείωση της καμπύλης) έχει γίνει viral.

Our #FlattenTheCurve graphic is now up on @Wikipedia with proper attribution & a CC-BY-SA licence. Please share far & wide and translate it into any language you can! Details in the thread below. #Covid_19 #COVID2019 #COVID19 #coronavirus Thanks to @XTOTL & @TheSpinoffTV pic.twitter.com/BQop7yWu1Q

— Dr Siouxsie Wiles (@SiouxsieW) March 10, 2020