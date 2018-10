Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ | Τουλάχιστον 8 νεκροί

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, περιστατικό με πυροβολισμούς έλαβε χώρα σε συναγωγή στο Πίτσμπουργκ, όπου βρίσκονταν αρκετοί άνθρωποι.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να το εκκενώσουν, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αυτές αντάλλαξαν πυροβολισμούς με τον δράστη.

Το περιστατικό επιβεβαίωσαν και οι τοπικές αρχές μέσω ανάρτησής τους στο Twitter, αναφέροντας ότι: «Συναγερμός: Υπάρχει ένας ενεργός σκοπευτής στην περιοχή Γουίλκινς. Αποφύγετε την περιοχή».

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available.

— Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) October 27, 2018