Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Μέριλαντ, σήμαναν συναγερμό για ακόμη μια φορά στην περιοχή. Αυτή τη φορά οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σχολείο όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δύο άτομα τραυματίστηκαν κι ένα άτομο είναι νεκρό που όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ πρόκειται για τον δράστη.

Οι αρχές, απέκλεισαν την περιοχή ζήτησαν από τους γονείς να μην μεταβούν στο σημείο.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School

