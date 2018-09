Πυροβολισμοί σε κέντρο διασκέδασης στο Μέμφις με 4 τραυματίες, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί και η περιοχή έχει αποκλειστεί απ’ την αστυνομία. Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα, ενώ πηγές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

#BREAKING : Multiple people injured in shooting inside Purple Haze nightclub in Downtown Memphis. @troyw_WREG3 will have LIVE updates starting at 4:30AM on @3onyourside #Memphis https://t.co/vL9FBjp405 pic.twitter.com/AdVYBhwtdZ

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, συγκεκριμένα στο νυχτερινό κέντρο PurpleHaze στο κέντρο του Μέμφις, λίγο πριν τις 3:30πμ τοπική ώρα.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

BREAKING: Police are gathered inside Purple Haze nightclub at Lt. George W. Lee/2nd Street in downtown Memphis, where a shooting was reported around 3:30 this morninrg. We’re told 5 people were hurt. 4 of them were shot. Conditions unknown. @WMCActionNews5 pic.twitter.com/SFFimP9FUs

— Brandon Richard (@BrandonLRichard) September 10, 2018