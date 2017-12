Ντένβερ: Ένας νεκρός, αστυνομικοί και πολίτες τραυματίες | Νεκρός και ο δράστης

Το γραφείο του Σερίφη ανέφερε μέσω του Twitter ότι 5 αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τον ύποπτο, ενώ ένας αστυνομικός επιβεβαιώθηκε νεκρός. Ο δράστης πυροβόλησε επίσης 2 πολίτες.

Σύμφωνα με την ίδια πληροφορία, ο δράστης που άνοιξε πυρ στο Ντένβερ πιστεύεται ότι είναι νεκρός και δεν αποτελεί πλέον απειλή.

**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS

