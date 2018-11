Πύρινη κόλαση στην Καλιφόρνια με νεκρούς κι αγνοούμενους (Photos- Videos)

LIKE US ON FACEBOOK

Νεκροί κι αγνοούμενοι απ’ την πύρινη λαίλαπα στην Καλιφόρνια, ενώ η φωτιά συνεχίζει να καίει απειλώντας δεκάδες πόλεις. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τα πύρινα μέτωπα.

Εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους απ’ τη φωτιά στην Καλιφόρνια ενώ όλα τα θύματα απανθρακώθηκαν στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν τις φλόγες της πυρκαγιάς «Camp Fire» στα βόρεια της πολιτείας. Την ίδια στιγμή 35 άνθρωποι αγνοούνται ενώ πάνω από 100.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα πρώτα πέντε θύματα βρέθηκαν απανθρακωμένα στα αυτοκίνητά τους. Τις τελευταίες ώρες, οι Αρχές βρήκαν άλλες 4 σορούς στην ίδια περιοχή, επίσης απανθρακωμένες από τις φλόγες που εξακολουθούν να μαίνονται.

A ‘firenado’ tore through this Northern California town as the ‘Camp Fire’ quickly spread through Butte County pic.twitter.com/ijA5XiNRmX — NowThis (@nowthisnews) November 9, 2018

Παράλληλα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση τρεις πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί από την πυρκαγιά «Camp Fire», όπως ονομάστηκε από τις αρχές.

Forest fires in Malibu near Los Angeles are out of control, according to the Daily Mail, Caitlin Jenner’s luxurious residence of about 300 square meters, engulfed in flames. In this case, the smoke has already begun to approach the Lady Gaga mansion. #CaliforniaFires pic.twitter.com/mNo7dfpjk1 — womenzilla.com (@womenzilla) November 10, 2018

Η φονική πυρκαγιά έχει καταστρέψει πάνω από 6.700 σπίτια και επιχειρήσεις ενώ η φωτιά εξακολουθεί να κατακαίει εκτάσεις περίπου 145χλμ βόρεια του Σακραμέντο.

Την ίδια ώρα, στα νότια της πολιτείας της Καλιφόρνια μαίνονται δύο ακόμη πυρκαγιές. Ανάμεσα στις δεκάδες πόλεις για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης, είναι και το Θάουζαντ Όουκς, όπου την περασμένη Τετάρτη ένας πρώην πεζοναύτης άνοιξε πυρ σε νυχτερινό κέντρο και σκοτώνοντας 12 άτομα.

WATCH: CBS News' @DavidBegnaud escapes an explosion while reporting on the destructive Camp Fire in Northern California. https://t.co/iLaDmz4NgV pic.twitter.com/ieRS9AKgdi — CBS News (@CBSNews) November 9, 2018

Πάνω από 100.000 κάτοικοι της πολιτείας έχουν διαταχθεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, από την πόλη Καλαμπάσας στα δυτικά μέχρι την ακτή του Μαλιμπού.

Μάλιστα, εκεί διαμένουν και πολλοί celebrities, οι οποίοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

Το ζεύγος Kardashian- West με την οικογένειά τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους καθώς δόθηκε εντολή εκκένωσης, ενώ η Kim Kardashian ζήτησε απ’ όλους να προσευχηθούν κι ευχαρίστησε τους πυροσβέστες που τους κρατούν ασφαλείας.

Fire Fighters, I love you and thank you for doing all that you can to keep us safe! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 9, 2018

Ο Kanye West μέσω Twitter καθησύχασε τον κόσμο, λέγοντάς τους ότι όλα τα μέλη της οικογένειάς του είναι καλά και ασφαλή από τις φλόγες.

Thank you for everyone’s prayers. Our family is safe and close — ye (@kanyewest) November 9, 2018

Μήνυμα στο Twitter έγραψε κι η Alyssa Milano, η οποία επίσης διαμένει στην περιοχή, προτρέποντας τους χρήστες να ενισχύσουν οικονομικά το έργο των πυροσβεστών που ρισκάρουν τη ζωή τους στα τρία μέτωπα.

Help me support the firefighters who are risking their lives on the front lines of 3 horrific wildfires: #CampFire #HillFire and #WoolseyFire Donate today to @CAFireFound at https://t.co/cOY5itBGvz #CaliforniaFires — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) November 10, 2018

Θυμίζουμε ότι απ’ τις φωτιές είχε πληγεί σφοδρά η Καλιφόρνια και το Καλοκαίρι που μας πέρασε: