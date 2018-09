Πτήση-θρίλερ: 100 επιβάτες αρρώστησαν στον αέρα

100 επιβάτες αρρώστησαν στον αέρα ενώ το αεροσκάφος της εταιρίας Emirates Airbus A380 πραγματοποιούσε πτήση από το Ντουμπάι. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος τέθηκε σε καραντίνα στο αεροδρόμιο JFK των ΗΠΑ.

500 επιβάτες βρίσκονταν στο αεροσκάφος όταν 100 από αυτούς αρρώστησαν εν πτήσει, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί οι λόγοι. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, τα συμπτώματα φαίνεται να σχετίζονται με την κατανάλωση φαγητού κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Πάντως, σύμφωνα με τον “εκπρόσωπο Τύπου του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Eric Phillips, η πτήση ξεκίνησε από το Ντουμπάι και σταμάτησε στη Μέκκα όπου υπάρχει επιδημία γρίπης. Υπάρχει μια πιθανότητα όλο αυτό να συνδέεται με την στάση που πραγματοποίησε το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος τέθηκε σε καραντίνα και μετά την προσγείωση, στάθμευσε σε απομονωμένο χώρο μέχρι να γίνουν γνωστά τα αίτια.

(JFK Airport, Queens) Plane Quarantined — A recently landed Emirates plane has been quarantined after crew members and passengers began to exhibit flu-like symptoms. Every person on board is being examined by EMS. The CDC is on scene. Updates here: https://t.co/onkSvjIqBO pic.twitter.com/NqrYR6504x

— Citizen NYC (@CitizenApp_NYC) September 5, 2018