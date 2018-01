Πρώτος σε ψήφους σ’ όλο το NBA ο Αντετοκούνμπο για το Αll-Star Game!

O Γιάννης βρίσκεται στην πρώτη θέση για την Ανατολική Περιφέρεια αλλά και γενικά στο NBA.

Ο «Greek Freak» είναι ο καλύτερος ανάμεσα στους καλύτερους σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα για το Αll-Star Game που δημοσίευσε το ΝΒΑ και συγκεντρώνει 863.416 ψήφους. O LeBron James ακολουθεί με 856.080 ψήφους.

Πρόκειται για τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί έπειτα από 12 μέρες ψηφοφορίας στα social media.

O αδερφός του Θανάσης Αντετοκούνμπο δηλώνει περήφανος για τον αδερφό του: «Είμαι περήφανος παρά το γεγονός ότι δεν ξέρουν να προφέρουν το επίθετό μας. Είναι απίστευτο, σας ευχαριστώ πολύ».

I️ can’t even express how proud i am that my brother Giannis Antetokounmpo is leading the All-Star fan voting,despite the fact that people can’t even spell our last name!Amazing ,thank you! #NBAVOTE pic.twitter.com/UMGj2fmNRi

— T. Antetokounmpo (@Thanasis_ante43) January 5, 2018